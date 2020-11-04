Tunus Başbakanı Meşişi, ülkesinin "eşi görülmemiş bir ekonomik kriz" yaşadığını açıkladı
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Tunus Başbakanı Meşişi, ülkesinin "eşi görülmemiş bir ekonomik kriz" yaşadığını açıkladı

04.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:04
Tunus Başbakanı Meşişi, ülkesinin

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, ülkesinin eşi görülmemiş bir ekonomik krize tanık olduğunu söyledi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, ülkesinin eşi görülmemiş bir ekonomik krize tanık olduğunu söyledi.

Başbakan Meşişi, ülkedeki mali ve ekonomik durumu ile bu yılın bütçesindeki yaklaşık üç milyar dinar (bir milyar dolar) olarak tahmin edilen mali açığı tartışmak üzere bir grup ekonomi uzmanını başkent Tunus'un kuzeyindeki Sidi Busaid'deki En-Necmetu'z-Zehra Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Meşişi, "Tunus, bu durumdan kurtulmak için çözüm bulmadan veya stratejiler geliştirmeden geçen uzun yıllardan beri biriken sorunlar nedeniyle bugün yaşadığı ekonomik ve sosyal krizi geçmişinde yaşamamıştır." dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de ekonomik ve sosyal krizi daha fazla derinleştirdiğini aktaran Meşişi, bugün işsizlik, düzensiz göç ve bu duruma ilişkin diğer olumsuz göstergeler gibi krizin belirtilerinin görüldüğünü ancak açığın doğrudan nedeninin bunlar olmadığını belirtti.

Meşişi, kabineyle görüşmesinde, halkın günlük yaşamını etkileyen temel konuları ele alacaklarını ve son yıllarda enflasyonu kontrol altında tutan ve dinarın negatif seviyelere kaymasını engelleyen merkez bankasına odaklanacaklarını dile getirdi.

Ekonomik kanamayı durdurmak için ortak çaba çağrısında bulunan Meşişi, açığın nedenlerini tespit etmeden ve kamu kurumlarının borçları birikmeye devam ederken yatırım yapıp yeni projelere girmenin mümkün olmadığını söyledi.

Hükümetin, ülkenin petrol tesislerinin işleyişini aksatacak herhangi bir eylemi önlemeye kararlı olduğunu belirten Meşişi, "Önümüzdeki dönemde, petrol veya fosfat üretimini kesintiye uğratma gibi petrol üretiminin kesilmesi veya demiryollarının kapatılması eylemlerine yer yok." diye konuştu.

Meşişi, fosfat ve petrol üretiminin kesintiye uğratılması konusunda kanunları "devletin gücüyle" uygulama aşamasından geçeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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