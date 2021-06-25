Tunus Başbakanı Meşişi, Kovid-19'a yakalandı
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Tunus Başbakanı Meşişi, Kovid-19'a yakalandı

Tunus Başbakanı Meşişi, Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Tunus'ta Başbakan Hişam el-Meşişi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve çalışmalarını uzaktan sürdürdüğü duyuruldu.

Tunus'ta Başbakan Hişam el-Meşişi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve çalışmalarını uzaktan sürdürdüğü duyuruldu.

Tunus haber ajansında yer alan Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Meşişi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine katılacağı tüm toplantılarını askıya aldığı belirtildi.

Meşişi'nin çalışmalarına karantinada olduğu için uzaktan devam edeceği ifade edilirken, tüm sağlık önlemlerinin de ivedilikle alındığı kaydedildi.

Açıklamada Tunus Başbakanının çalışma ekibindeki tüm kişilere Kovid-19 testi yapıldığı aktarıldı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada ise, toplam can kaybının 14 bin 406'ya, vakaların 395 bin 362'ye, iyileşenlerin 342 bin 598'e çıktığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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