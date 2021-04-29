Tunus Başbakanı Meşişi, Cerbe adasındaki Garibe Sinagogu'nu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus Başbakanı Meşişi, Cerbe adasındaki Garibe Sinagogu'nu ziyaret etti

Tunus Başbakanı Meşişi, Cerbe adasındaki Garibe Sinagogu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri eşliğinde Yahudilerin Cerbe adasındaki el-Garibe Sinagogu'nu ziyaretine eşlik etti.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri eşliğinde Yahudilerin Cerbe adasındaki el-Garibe Sinagogu'nu ziyaretine eşlik etti.

Sinagog ziyaretinde konuşan Meşişi, "Dünyaca bilinen, büyük bir tarihi ve kültürel mirası bünyesinde barındıran bu ibadethanede, Yahudi dinine mensup Tunus halkıyla ve misafirlere eşlik etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen geleneklerini sürdürmeye çalıştıklarını belirten Meşişi, "Tunus'un geleneklerine sahip çıkıyoruz. Tunus'ta dini ve inancı ne olursa olsun tüm farklılık ve çeşitlilikleri kucaklıyoruz." dedi.

Garibe Sinagogu Ziyaret Komitesi Başkanı Perez Trabelsi ise "Bu sene Garibe'yi küçük bir grupla ziyaret ettik. Önceki senelerde olan kutlamaları ve yemek satışını iptal ettik." şeklinde konuştu.

Tunus'ta her yıl Yahudilerin Garibe Sinagogu'nu ziyaret ettiği geleneksel LagBaOmer Bayramı, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Başkent Tunus'un 575 kilometre güneyindeki Cerbe Adası'nda bulunan ve Yahudi inancına göre 2 bin 600 yıl öncesine dayanmasıyla en eski havralardan biri olarak kabul edilen Garibe Sinagogu, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Yahudiler tarafından ziyaret ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Hadise Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz
Spor Muslera Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunus Başbakanı Meşişi, Cerbe adasındaki Garibe Sinagogu'nu ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 00:09:53. #1.14#

title