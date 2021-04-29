Tunus Başbakanı Meşişi, Cerbe adasındaki Garibe Sinagogu'nu ziyaret etti

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri eşliğinde Yahudilerin Cerbe adasındaki el-Garibe Sinagogu'nu ziyaretine eşlik etti.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri eşliğinde Yahudilerin Cerbe adasındaki el-Garibe Sinagogu'nu ziyaretine eşlik etti.

Sinagog ziyaretinde konuşan Meşişi, "Dünyaca bilinen, büyük bir tarihi ve kültürel mirası bünyesinde barındıran bu ibadethanede, Yahudi dinine mensup Tunus halkıyla ve misafirlere eşlik etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen geleneklerini sürdürmeye çalıştıklarını belirten Meşişi, "Tunus'un geleneklerine sahip çıkıyoruz. Tunus'ta dini ve inancı ne olursa olsun tüm farklılık ve çeşitlilikleri kucaklıyoruz." dedi.

Garibe Sinagogu Ziyaret Komitesi Başkanı Perez Trabelsi ise "Bu sene Garibe'yi küçük bir grupla ziyaret ettik. Önceki senelerde olan kutlamaları ve yemek satışını iptal ettik." şeklinde konuştu.

Tunus'ta her yıl Yahudilerin Garibe Sinagogu'nu ziyaret ettiği geleneksel LagBaOmer Bayramı, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Başkent Tunus'un 575 kilometre güneyindeki Cerbe Adası'nda bulunan ve Yahudi inancına göre 2 bin 600 yıl öncesine dayanmasıyla en eski havralardan biri olarak kabul edilen Garibe Sinagogu, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Yahudiler tarafından ziyaret ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes