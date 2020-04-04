Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah: "Virüs, bu hafta zirve noktasına ulaşacak"
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu hafta ülkede zirve noktasına ulaşacağını söyledi.
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu hafta ülkede zirve noktasına ulaşacağını söyledi.
Kovid-19'la mücadelede başbakana kararname çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı Meclis'te düzenlenen genel oturumda görüşüldü.
Genel oturumda konuşan Fahfah, "Virüs, bu hafta zirve noktasına ulaşacak." diyerek, Tunuslulara, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan genel karantina uygulamasına uyma çağrısı yaptı.
Parlamenterlerden Kovid-19 yasa tasarısını oylamalarını isteyen Fahfah, bu tasarıyla gerekli kararların ivedilikle alınmasını amaçladıklarını kaydetti.
Fahfah, salgının sona ermesi durumunda, başbakanın yetkilendirilmesiyle ilgili hükmün de ortadan kalkmış olacağını dile getirdi.
Tunus Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 18 ölüm, 495 de vaka bulunuyor.
Kaynak: AA