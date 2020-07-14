Tunus Başbakanı Fahfah: "Tunus daha fazla karışıklığa ve siyasi manevraya tahammül edemiyor"
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Tunus Başbakanı Fahfah: "Tunus daha fazla karışıklığa ve siyasi manevraya tahammül edemiyor"

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, ülkesinin artık daha fazla karışıklığa ve siyasi manevraya tahammül edemez hale geldiğini ve mevcut durumun, herkesin ülkenin ulusal çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmasını gerektirdiğini söyledi.

Tunus Başbakanı Fahfah:
14.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:57

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, ülkesinin artık daha fazla karışıklığa ve siyasi manevraya tahammül edemez hale geldiğini ve mevcut durumun, herkesin ülkenin ulusal çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmasını gerektirdiğini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Fahfah, ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Konfederasyonu Başkanı Semir Macul ve Tarım ve Balıkçılık Sendikası Başkanı Abdulmecid ez-Zar'ı makamında kabul etti.

Görüşmede açıklamalarda bulunan Fahfah, siyasi çekişmelerden ve partizan çatışmalarından uzak, ilgili tarafların ve grupların acil beklentilerini karşılamak ve sosyal projeleri uygulamaya başlamak için uygun ortam sağlama çağrısında bulunarak, "Tunus artık daha fazla karışıklığa ve siyasi manevraya tahammül edemiyor." dedi.

Farklı taraflar arasındaki anlaşmazlıkların Anayasa, yasalar ve kurumlar aracılığıyla çözülmesi ve ulusal çıkarların kişisel çıkarların önünde tutulması gerektiğini vurgulayan Fahfah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve yapısal krizler nedeniyle yorgun düşen ekonominin, hükümetin açıkladığı kurtarma planının acilen uygulanmasını gerektirdiğini söyledi.

Fahfah, koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi'nin yeni bir hükümet kurulması için müzakerelere başlanması çağrısının ardından birkaç gün içinde kabinede revizyona gideceğini açıklamıştı.

Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni dün Meclis Başkanlığını da yürüten Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin, yeni bir hükümet kurulması için müzakerelerde bulunmak üzere görevlendirildiğini söylemişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise şu an için yeni hükümet görüşmelerinin söz konusu olmadığını bildirmişti.

Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddiaları

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulunun 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari ilişkilerde bulunan ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerin bir kısım hisselerine Başbakan Fahfah'ın sahip olmasından dolayı çıkar çatışması şüphesi bulunduğu ve buna kanunların izin vermediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Meclis Başkanı Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

Komisyon Başkanı İyad el-Lumi, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Fahfah'ın görevi bırakması konusunun komisyonda ciddi bir şekilde ele alınacağını ve komisyonun çalışmalarıyla ilgili ilk raporu iki ya da üç gün içinde sunacaklarını söylemişti.

Komisyonun konuya iki yönlü bakacağını kaydeden Lumi, bunlardan birinin çıkar çatışması, diğerinin ise Fahfah'ın hisse sahibi olduğu şirketlerin devletten aldığı ihalelerdeki yolsuzluk şüphesi olduğunu belirtmişti.

Lumi, ihale şartnamelerinin, Fahfah'ın hisse sahibi olduğu ve çıkarlarının bulunduğu şirketlerinin taşıdığı özelliklere göre hazırlandığı konusunda gerçek şüphelerin bulunmasının yanı sıra bazı ihalelerin Fahfah'ın Başbakanlık görevini yürüttüğü sırada yapıldığını açıklamıştı.

Komisyon, Başbakan'ın görevi bırakması yönünde bir karar alsa bile bunun yasal bir sonucu ve yaptırımı bulunmuyor.

Başbakan Fahfah, geçen hafta parlamentoda kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti.

Kaynak: AA

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