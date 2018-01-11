Ülkesi Alev Alev Yanan Tunus Başbakanı, Rest Çekti: Devletin İmajını Bozanlardan Hesap Sorulacak

Arap Baharı'nın başladığı ülke Tunus'ta üçüncü gününü geride bırakan protesto gösterileri yayılırken, Tunus Başbakanı Yusuf el-Şahit'ten önemli bir çıkış geldi. Şahit, ülkenin birkaç yerinde meydana gelen olaylara karşı devletin kararlı duracağını, sabotajcılardan ve bunların arkasında duranlardan hesap sorulacağını söyledi.

"SORUMSUZ SİYASETÇİ"

Tunus Başbakanı Yusuf el-Şahit yaptığı açıklamada 12 partili halk cephesini çeşitli şehirlerde meydana gelen yağmalama ve hırsızlık olaylarını doğrudan teşvik etmekle ve sorumsuz siyasetçi olmakla suçladı.



"ARKASINDAN DURANLARDAN HESAP SORULACAK"

Başbakan El-Şahit, sabotajcıları, kaos ortamı oluşturarak hükümetin durdurduğu yolsuzluk şebekelerini kurtarmak, hükümeti zayıflatmak ve hırsızlık şebekelerine hizmet etmekle suçladı. Başbakan, soygunculara karşı çıkan, mal ve mülklerini koruyan vatandaşları övdü. Başbakan el-Şahit, devletin bu olaylara karşı kararlı duracağını, sabotajcıların ve bunların arkasında duranlardan hesap sorulacağını söyledi.



"DEVLETİN İMAJINA DARBE VURMAK İSTEYEN SUÇ ÇETELERİ"

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife Şeybani ise, son birkaç gece içinde Tunus'un birkaç yerinde meydana gelen olayları "profesyonel suç" olarak niteleyerek, olayları çıkaranların devletin imajına darbe vurmak isteyen suç çeteleri olduğunu söyledi.

ZAMLARI PROTESTO EDİYORLAR

Hafta sonu patlayan gösteri dalgasında öfkeli kalabalıklar, hayat pahalılığı ve artan fiyatları protesto ediyor. Tunus yönetiminin yeni yılla birlikte akaryakıttan kozmetiğe birçok ithal ürüne zam yapması ve vergileri artırması, büyük öfkeye yol açmış durumda. Zamlanan ürünler arasında internet ve sebze-meyve de var.



ARAP BAHARI TUNUS'TA BAŞLAMIŞTI

Tunus'ta 2010 yılının son günlerinde polisin seyyar satıcı tezgahına el koyduğu Muhammed Buazizi kendini ateşe vermiş ve Arap dünyasını kökünden değiştiren olaylar silsilesi başlamıştı.

Arap Baharı adı verilen gösteri dalgası Mısır, Libya gibi ülkelerde yönetimi değiştirdi, Suriye'yi ise iç savaşa sürükledi.



Tunus'ta ise görece bir istikrar olsa da geçen yıllarda ekonomi darboğaza girdi, 2015'te gerçekleşen iki büyük terör saldırısı ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizmi yok etti. Ülkedeki işsizlik oranı hayli yüksek.