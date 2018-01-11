Tunus Başbakanı: "Devletin İmajını Bozanlardan Hesap Sorulacak"

Şahit, ülkenin birkaç yerinde gelen olaylara karşı devletin kararlı duracağını, sabotajcılardan ve bunların arkasında duranlardan hesap sorulacağını söyledi.

Tunus Başbakanı Yusuf el-Şahit yaptığı açıklamada 12 partili halk cephesini çeşitli şehirlerde meydana gelen yağmalama ve hırsızlık olaylarını doğrudan teşvik etmekle ve sorumsuz siyasetçi olmakla suçladı. Başbakan El-Şahit, sabotajcıları, kaos ortamı oluşturarak hükümetin durdurduğu yolsuzluk şebekelerini kurtarmak, hükümeti zayıflatmak ve hırsızlık şebekelerine hizmet etmekle suçladı. Başbakan, soygunculara karşı çıkan, mal ve mülklerini koruyan vatandaşları övdü. Başbakan el-Şahit, devletin bu olaylara karşı kararlı duracağını, sabotajcıların ve bunların arkasında duranlardan hesap sorulacağını söyledi.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife Şeybani ise, son birkaç gece içinde Tunus'un birkaç yerinde meydana gelen olayları "profesyonel suç" olarak niteleyerek, olayları çıkaranların devletin imajına darbe vurmak isteyen suç çeteleri olduğunu söyledi. - TUNUS