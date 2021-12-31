Tunus barosu, Nahda Milletvekili Bahiri'nin tutulduğu yerin açıklanmasını istedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunus barosu, Nahda Milletvekili Bahiri'nin tutulduğu yerin açıklanmasını istedi

Tunus barosu, Nahda Milletvekili Bahiri'nin tutulduğu yerin açıklanmasını istedi
AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Tunus barosu, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin alıkonulduğu yerin açıklanması çağrısında bulundu.

Tunus barosu, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin alıkonulduğu yerin açıklanması çağrısında bulundu.

Baro Şube Başkanı Muhammed el-Hadif, "Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünün" duyurulmasının ardından "Mozayik FM" radyosuna açıklamalardan bulundu.

Hadif, "Adalet Bakanı Leyla Ceffal, Nureddin el-Bahiri'nin İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen bir yerde ev hapsinde tutulduğunu doğruladı." dedi.

İçişleri Bakanı'ndan "Bahiri'nin ev hapsine alınma kararının sözlü değil yazılı olarak verilmesini, nerede tutulduğunun açıklanmasını, doktoru ve ailesiyle görüşmesine imkan sağlanmasını" talep eden Hadif, İçişleri Bakanı'nın Bahiri'yi ev hapsine alma kararının gözaltına alınması sırasında kendisine yönelik şiddetli saldırılara yol açmaması ve olayın üstünün örtülmeye çalışılmaması gerektiğini söyledi.

Hadif ayrıca Bahiri'nin eşi Saide el-Akrimi ve birkaç avukatın, bu talepler karşılanana kadar Tunus'taki Baro Şube Başkanı'nın ofisinde oturma eylemi başlattığını aktardı.

Nahda'dan "Bahiri sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırıldı" açıklaması

Tunus'taki Nahda Hareketi, gün içinde yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

63 yaşındaki Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen hukukçu bir isim olarak biliniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılındaki çalışmaları özetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılındaki çalışmaları özetledi

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title