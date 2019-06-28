Tunus aynı gün içinde terör saldırıları ve Cumhurbaşkanı'nın hastalığıyla sarsıldı

YAMİNE ES-SALİMİ - Tunus aynı gün içinde başkentte iki ayrı noktaya ve biri de kırsala düzenlenen üç terör saldırısının şokunu yaşarken, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin (93) rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla sarsıldı.

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus, dün yaşanan üç ayrı terör saldırısının yanı sıra Cumhurbaşkanı Sibsi'nin hastaneye kaldırılmasıyla zor bir gün geçirdi. Tunus'taki olaylar, ülkenin güneyindeki Gafsa bölgesinde yer alan televizyon yayın istasyonuna sabahın erken saatlerinde yapılan silahlı saldırının ardından başladı.

Gafsa bölgesindeki televizyon istasyonuna sabaha karşı 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.

Bu saldırının ardından, başkentin merkezinde yer alan "şehrin kalbi" konumundaki Habib Burgiba Caddesi, geçen yıl ekim ayında maruz kaldığı terör saldırısının üzerinden bir yıl geçmeden bir intihar saldırısının daha kurbanı oldu.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, yerel saatle 10.50 civarında Habib Burgiba Caddesi ile Charles de Gaulle Caddesi'nin kesiştiği noktadaki bir polis aracına intihar saldırısı düzenlendi.

Başkentin en işlek yerlerinden birinde gerçekleşen saldırıdan çok kısa bir süre sonra El-Kercani bölgesindeki bir polis merkezine de intihar saldırısı düzenlendiği haberi geldi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sorumluluğunu üstlendiği saldırılarda, 1 kişi öldü ve 8 kişi yaralandı.

Altın kumsalları ve Avrupalıların tercih ettiği tesislerin bulunduğu Tunus, döviz kaynağı olarak gördüğü turizm sezonuna hazırlanırken söz konusu saldırılar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı "durumu kritik" olduğu için hastaneye kaldırıldı

Tunus terör saldırılarının şokunu yaşarken, bir diğer sarsıcı haber de Kartaca Cumhurbaşkanlığı sarayından geldi. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin rahatsızlanarak askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, Cumhurbaşkanı'nın durumunun "kritik olduğu ve şifa için dua beklediği" yönünde açıklama yaptı. Sibsi'nin, geçen hafta cuma günü de benzer şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin kamuoyundaki endişeyi artırdı.

Cumhurbaşkanının vefat ettiği yönünde sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine, Kafraş bu iddiaları yalanladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karraş da akşam saatlerinde Sibsi'nin "hayatını kaybettiği" yönündeki yalan haberlerin ülkenin milli güvenliğini hedef aldığını söyleyerek, Sibsi'nin durumunun "stabil" olduğunu açıkladı.

"Saldırılarla turizm ve seçimler hedef alınıyor"

Ülkede gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan siyasi analist ve emekli diplomat Abdullah el-Ubeydi, saldırıların seçimlerden önce ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte düzenlenmesine dikkati çekti.

Tunus'un olayı açığa çıkaracak yeterli uzmanları bulunduğunu ve çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ubeydi, terör saldırılarının seçim kanununun yenilendiği sırada ve önemli seçimler öncesinde gerçekleştiğini söyledi.

Ubeydi, terör saldırılarının Libya'da devam eden çatışmalarla eş zamanlı gerçekleştiğine de işaret ederek, söz konusu ülkeden Tunus'a radikal unsurların sızmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Ülkede birçok gizli silah deposunun ortaya çıkarıldığını belirten Ubeydi, henüz keşfedilmemiş olanların varlığından da söz etti.

Tunus'un olağanüstü hal yaşadığını ve daimi teyakkuzda olduğunu dile getiren Ubeydi ayrıca, tüm bu zorluklarla birlikte turizm sezonunun da başladığını ve teröristlerin gelir beklenen bu alana darbe vurduğunu savundu.

Ubeydi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu terör saldırılarının amacı ülkenin istikrarına zarar vermektir. Tunus'un kaynayan bir bölgede, istikrardan yoksun Cezayir ve Libya'nın ortasındaki durumu göz önüne alındığında, saldırıların arkasında iç ve dış güçlerin olduğu söylenebilir."

Ülkede, geçen yıl ekim ayında, İçişleri Bakanlığı yakınlarında Habib Burgiba Caddesi üzerinde gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi yaralanmıştı.

Tunus, 2011 yılında gerçekleşen devrimden bu yana çeşitli terörist eylemlere sahne oluyor. Özellikle 2013 yılından itibaren yoğunluk kazanan terör saldırıları, güvenlik güçlerinin yanı sıra turistleri de hedef alıyor.

Tunus'ta 2019 yılının sonuna doğru, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA