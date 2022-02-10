Tunus Adalet Bakanı: "Geçici bir yargı konseyi oluşturulacak"

Tunus Adalet Bakanlığı, Yüksek Yargı Konseyi tekrar kuruluncaya kadar geçici bir konseyin oluşturulacağını duyurdu.

Tunus Adalet Bakanı Leyla Ceffal, Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Yüksek Yargı Konseyi kurulana kadar acil konuları organize edecek geçici bir yargı konseyinin oluşturulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said'in yargının bağımsızlığının garantörü olan Yüksek Yargı Konseyini sürdürmeye kararlı olduğunu kaydeden Ceffal, "Cumhurbaşkanı Said'in, hakimlerin haklarını güvence altına almak, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak ve davacıların haklarına riayet etmelerini sağlamak için Yüksek Yargı Konseyini düzenleyen yasayı gözden geçirme konusundaki isteğini vurguladığını" belirtti.

Said Konseye ilişkin kararını savundu

Dışişleri Bakanı Osman Cerendi ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Said'in görüntülü bir konuşmasını yayımladı. Said konuşmasında Konseye ilişkin kararlarını savundu.

Ülkedeki büyükelçilerin endişelerini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Said "Onlar, Tunus'a milyonlarca milyarlarca yardımlar geldiğinde ve adalet tesis edilmediğinde neredeydiler?" diye sordu.

Yüksek Yargı Konseyi'nin feshi

Cumhurbaşkanı Said, pazartesi akşamı Başbakan Necla Buden Ramazan ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konsey'e ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, karara yasal olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yüksek Yargı Konseyinin görevleri

Yüksek Yargı Konseyi, yetkileri çerçevesinde yargının sağlıklı işleyişi ve yargının bağımsızlığını Tunus Anayasası ve uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda güvence altına alan anayasal bir kurum olarak biliniyor.

Görevleri arasında, "bütçe taslağının görüşülmesi ve onaylanması, yıllık raporun görüşülmesi ve onaylanması, yargının sağlıklı ve bağımsız işleyişinin sağlanması için gerekli reformların önerilmesi, adaletin tesisi ve idaresine ilişkin kanun tasarıları ile teklifleri hakkında görüş bildirmek" yer alıyor.