Tunus açıklarında tekneleri arızalanan 178 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Tunus açıklarında tekneleri arızalanan 178 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tunus'un güneydoğusundaki Medenin kenti açıklarında bindikleri tekne arızalanan 178 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus'un güneydoğusundaki Medenin kenti açıklarında bindikleri tekne arızalanan 178 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de seyir halindeyken Medenin kenti açıklarında arızalanan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne tespit etti.

Teknede 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, 178 kişinin ise kurtarıldığı aktarılırken, düzensiz göçmenlerin Bangladeş, Mısır ve Afrika uyruklu oldukları kaydedildi.

Söz konusu 2 kişinin ölüm nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tunus açıklarında tekneleri arızalanan 178 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus açıklarında tekneleri arızalanan 178 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus açıklarında tekneleri arızalanan 178 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus açıklarında tekneleri arızalanan 178 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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