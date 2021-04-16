Tunus açıklarında ikisi bebek, 21 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
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Tunus açıklarında ikisi bebek, 21 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus açıklarında ikisi bebek, 21 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti açıklarında, İtalya'ya gitmeye çalışırken tekneleri batan ikisi bebek, 21 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti açıklarında, İtalya'ya gitmeye çalışırken tekneleri batan ikisi bebek, 21 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Sfaks Sivil Savunma İdaresi Başkanı Murad el-Mişri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sfaks kentinin 2,5 deniz mili kadar açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin battığını belirtti.

Teknenin dün battığını ancak kaç kişiyi taşıdığı veya kazanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Mişri, ikisi bebek 21 Afrikalı düzensiz göçmenin bedenine ulaşıldığını paylaştı.

Mişri, çevredeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kuzey Afrika'nın küçük ülkesi Tunus, 2011'den bu yana yönetim boşluğu ve coğrafi avantajdan "yararlanarak" Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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