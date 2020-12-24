Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 20 kişinin cesedine ulaşıldı
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Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 20 kişinin cesedine ulaşıldı

24.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:51
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 20 kişinin cesedine ulaşıldı

Tunus'un Safaks kenti açıklaraında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Tunus'un Safaks kenti açıklaraında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, çoğunluğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden olmak üzere 40 kadar düzensiz göçmenin bulunduğu balıkçı teknesi, Avrupa istikametinde iken Akdeniz kıyısındaki Sfakes kenti açıklarında battı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin 20 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 5 kişiyi ise kurtardığı belirtildi.

Kayıp kişiler için Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve jandarmaya bağlı dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Teknenin kaptan ve kaptan yardımcısının kaçak olduğu ve bu kişilerin de Tunuslu olduğu ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Arap Baharı'nın doğum yeri olan küçük Kuzey Afrika ülkesi Tunus, 2011'den bu yana Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor.

Tunus makamlarının paylaştığı resmi rakamlara göre, sadece 2011'de 22 bin genç İtalya kıyılarına ulaştı.

Tunus, Arap Baharı isimli süreçte demokratik hak ve özgürlükler anlamında birçok başarıya imza attı ancak devrim ekonomi alanındaki vaatlerini karşılayamadı.

İşsizlik ve özellikle genç işsizliği, fırsat eksikliği gibi koşullar Tunuslu gençlerin yasa dışı göçe başvurmasının arkasındaki temel nedenler arasında gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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