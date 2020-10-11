Tunus açıklarında düzensiz göçmenlerin teknesi battı: 5 ölü

Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Sfaks kentindeki bir emniyet yetkilisinden alınan bilgiye göre, Tunuslu 27 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne dün gece Mutemediyye Cebenyane sahili açıklarında battı.

Söz konusu yetkili, Sivil Savunma ekiplerinin 5 kişinin cesedine ulaştığını, 7 kişiyi kurtardığını, 15 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'ya gitmeye çalışan 262 düzensiz göçmenden 73'ünün gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, yaşları 15 ile 44 arasında değişen göçmenlerden 2'sinin Afrikalı olduğu ifade edildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes