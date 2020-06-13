Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 55'e yükseldi
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Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 55'e yükseldi

Tunus'un Safaks ili kıyılarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 55'e yükseldi
13.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:30

Tunus'un Safaks ili kıyılarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Sivil Savunma Bölge Müdürü Murad el-Mişri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safaks'a bağlı Kerkennah (Kerkenne) Adası'ndan 6 Haziran Cumartesi günü ayrılan ve daha sonra batan teknedeki 55 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Cesetlerden 28'inin kadın, 25'inin erkek ve 2'sinin çocuğa ait olduğunu ifade eden Mişri, çocuklardan birinin 3, diğerinin 2 yaşında olduğunu kaydetti.

Ölenlerin arasında tekne kaptanı olan bir Tunuslu bulunduğunu bildiren Mişri, diğerlerinin uyruklarının henüz belirlenemediğini, çoğunluğunun Fildişi Sahili uyruklu olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Mişri, daha önce yaptığı açıklamada, teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini belirtmişti.

Teknedeki toplam kişi sayısına ilişkin henüz net bilgi edinilemedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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