Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde ölenler toprağa verildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mezarların hazırlanması Cenazelerin getirilmesi Cenazelerin toprağa verilmesi SAFAKS - Tunus'un Safaks ili kıyılarında bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 46'ya yükseldi.
12.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:26
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mezarların hazırlanması
Cenazelerin getirilmesi
Cenazelerin toprağa verilmesi SAFAKS - Tunus'un Safaks ili kıyılarında bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin bir kısmı, Safaks'ta kentinde toprağa verildi.
Kaynak: AA