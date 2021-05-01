Tunus açıklarında 99 düzensiz göçmen yakalandı
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Tunus açıklarında 99 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus açıklarında 99 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'den yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan 99 düzensiz göçmeni yakaladı.

Tunus sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'den yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan 99 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Husameddin el-Cibali, Facebook'tan yayımladığı açıklamada, Tunus'un Safakes, Nabil ve Karkana sahil kentlerinde 3 ayrı düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtti.

Cibali, İtalya kıyılarına hareket etmek üzere olan 85'i Afrika uyruklu, 14'ü Tunuslu 99 kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulduğunu kaydetti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumunun verilerine göre, 2020 yılında 670'i aşkın düzensiz göç girişimi engellendi. Aynı yıl içinde Tunus'tan İtalya'ya geçmeyi başaran göçmenlerin sayısının ise 8 bin civarında olduğu açıklandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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