Tunus açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı
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Tunus açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı

27.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:18
Tunus açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus sahip güvenlik ekiplerinin Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmeni yakaladığı belirtildi.

Tunus sahip güvenlik ekiplerinin Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmeni yakaladığı belirtildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Tunus açıklarında 7 operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 87 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edilen açıklamada, 8 kişinin Tunus vatandaşı, 45 kişinin ise farklı Afrika ülkelerinden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, geriye kalan 34 kişinin uyruğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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