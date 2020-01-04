Tunus açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:34

Tunus Sahil Güvenlik Güçleri İtalya'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen 53 vatandaşını kurtardı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkennah Adası'nın 60 kilometre açığında arızalanarak yardım sinyali gönderen botta İtalya'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen 53 vatandaşın sahil güvenlik güçlerince kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada kurtarılan kişilerin Sfaks Limanı'na götürülerek haklarında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

Resmi rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollardan İtalya'ya göç etti.

Kaynak: AA