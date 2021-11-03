Tunus açıklarında 3 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Tunus açıklarında 16 Ekim'de Mehdiye'de batan tekneye ulaşma çalışmaları sırasında 3 düzensiz göçmenin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçların yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda 16 Ekim'de Mehdiye'nin 10 kilometre açığında 30 düzensiz göçmen ile batan tekneye ulaşıldı.

Denizin 52 metre derinliğinde bulunan teknenin olduğu bölgede 3 düzensiz göçmenin cesedine daha ulaşıldığı kaydedildi.

16 Ekim'de Mehdiye açıklarında batan tekneden o zaman yapılan çalışmalar sonucunda 7 kişi kurtarılmış 4 kişinin de cesedine ulaşılmıştı, 19 düzensiz göçmene ise ulaşılamamıştı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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