Tunus açıklarında 262 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus, ülkenin güney sahilleri açıklarında düzenlenen 2 operasyonda, Avrupa'ya gitmeye çalışan 262 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Tunus, ülkenin güney sahilleri açıklarında düzenlenen 2 operasyonda, Avrupa'ya gitmeye çalışan 262 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, deniz kuvvetlerine bağlı birimler ile Ulusal Sahil Güvenlik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Sfaks kenti Sidi Mansur mevkisi açıklarından denize açılan ve aralarında Afrikalı ve Tunusluların da bulunduğu 158 göçmen yakalandı.

Yaşları 15 ila 37 arasında değişen ve aralarında 2 bebeğin de bulunduğu göçmenlerin haklarında yasal işlem yapılmak üzere Sfaks kentindeki limana götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, düzenlenen ikinci operasyonda, Libya sahillerinden denize açılan Tunus, Fas, Sudan, Mısır ve Ganalı 104 düzensiz göçmenin Sfaks'ın güney sularında yakalandığı belirtildi.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti