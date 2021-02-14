Tunus açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus Deniz Kuvvetleri, İtalyan Lampedusa Adası'nın kuzeybatı açıklarında 25 düzensiz göçmeni kurtardı, bir göçmenin cesedini denizden çıkardı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarılan Afrika kökenli 25 göçmenin arasında 6 kadının bulunduğu, düzensiz göçmenlerden birinin ise cesedinin denizden çıkarıldığı bildirildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan botun battığı belirtildi.

Kurtarma operasyonlarının İtalyan Lampedusa Adası'nın kuzeybatı açıklarında Tunus Deniz Kuvvetlerine bağlı Arama ve Kurtarma Merkezi ile Roma ve Malta'daki Arama ve Kurtarma merkezleri arasında koordineli yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, kurtarılan göçmenlerden alınan bilgiye göre, başkent Tunus'un güneyindeki Safaks kentine bağlı Sidi Mansur sahillerinden cuma gecesi yola çıktıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı