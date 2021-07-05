Tunus açıklarında 21 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus açıklarında son günlerde yaşanan dört tekne faciasında 21 düzensiz göçmenin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus açıklarında son günlerde yaşanan dört tekne faciasında 21 düzensiz göçmenin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafızlık Sözcüsü Hüsameddin Cibali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sfaks kentinin güneyinde son 10 günde yaşanan dört ayrı tekne faciasında 21 cesede daha ulaşıldığını, şu ana kadar toplam ölü sayısının 49'a yükseldiğini söyledi.

Dört olayda toplam 78 kişinin kurtarıldığını aktaran Cibali, teknelerde toplam 135 düzensiz göçmenin bulunduğunu ve 8 kişinin kayıp durumda olduğunu belirtti.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus, İtalya sahillerine yakın konumu ve mevsimin deniz koşullarını uygun hale getirmesiyle düzensiz göçmenlerin Akdeniz'de tehlikeli umuda yolculuğu açılmak için kullandığı uğrak nokta olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı