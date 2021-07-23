Tunus açıklarında 175 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Tunus açıklarında 175 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında 175 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Tunus'un güney ve doğu kentleri açıklarında tekneleri batan 175 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus'un güney ve doğu kentleri açıklarında tekneleri batan 175 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafızları Sözcüsü Hüsameddin Cebabli, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 21 ve 22 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Kabis, Cerbe ve Cercis, kuzeydoğusundaki Nabil ve doğusundaki Monastır açıklarında tekneleri batan 175 düzensiz göçmenin kurtarıldığını belirtti.

Cebabli, Ulusal Muhafızlara bağlı birimlerin kuzeydeki Bizerte ve Binarus, doğudaki Monastır ile güneydeki Mednin'den İtalya'ya geçme hazırlığı yapan 54 kişiyi de yakaladığını ifade etti.

Sözcü Cebabli, söz konusu göçmenlerin uyrukları hakkında ise bilgi vermedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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