Tunus açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Tunus'un Safaks vilayeti açıklarında, tekneleri alabora olan 163 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, deniz kuvvetlerine bağlı birimler tarafından dün yapılan operasyonda Safaks vilayetine bağlı Loza kenti açıklarında 163 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerin Safaks Liman Güvenlik Birimine teslim edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kurtarılanlar arasında 9 kadın ve 16 çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı denizde hayatını kaybediyor.