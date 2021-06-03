Tunus açıklarında 157 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Tunus açıklarında 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında 157 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus, ülke açıklarında tekneleri alabora olan 157 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Tunus, ülke açıklarında tekneleri alabora olan 157 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Husameddin el-Cibali, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sfax kentinden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan ve tekneleri alabora olan farklı uyruklardan 52 Afrikalının kurtarıldığını belirtti.

Cibali, Sfax, Nabil ve Susa kentlerinde de 4 düzensiz göç operasyonunun başarısızlığa uğratıldığı ve tekneleri su alan 105 göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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