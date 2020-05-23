Tunus açıklarında 11 sığınmacı kurtarıldı
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Tunus açıklarında 11 sığınmacı kurtarıldı

Tunus Sivil Savunma ekipleri, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları sırada tekneleri batan 11 Tunuslu sığınmacıyı kurtardı.

Tunus açıklarında 11 sığınmacı kurtarıldı
23.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:05

Tunus Sivil Savunma ekipleri, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları sırada tekneleri batan 11 Tunuslu sığınmacıyı kurtardı.

Safaks ilindeki Sivil Savunma Birimi Müdürü Murad el-Muşri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunuslu 18 sığınmacının bulunduğu balıkçı teknesinin gece saatlerinde Safaks ilinin Tıyne ilçesi açıklarında battığını belirtti.

Teknenin batması üzerine sivil savunma ekiplerinin 11 kişiyi kurtardığını, 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de kayıp olduğunu aktaran Muşri, teknenin kaptanı ve yardımcısının ise kaçtığını ifade etti.

Muşri, kaybolan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Resmi rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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