Tunus açıklarında 11 sığınmacı kurtarıldı Tunus Sivil Savunma ekipleri, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları sırada tekneleri batan 11 Tunuslu sığınmacıyı kurtardı.

Tunus Sivil Savunma ekipleri, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları sırada tekneleri batan 11 Tunuslu sığınmacıyı kurtardı.

Safaks ilindeki Sivil Savunma Birimi Müdürü Murad el-Muşri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunuslu 18 sığınmacının bulunduğu balıkçı teknesinin gece saatlerinde Safaks ilinin Tıyne ilçesi açıklarında battığını belirtti.

Teknenin batması üzerine sivil savunma ekiplerinin 11 kişiyi kurtardığını, 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de kayıp olduğunu aktaran Muşri, teknenin kaptanı ve yardımcısının ise kaçtığını ifade etti.

Muşri, kaybolan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Resmi rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Kaynak: AA