- Tunus'a Sinovac aşıları ulaştı
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- Tunus'a Sinovac aşıları ulaştı

İhlas Haber Ajansı / SAMAR GHRANDİ - Haberler | Güncel

- Tunus'a Sinovac aşıları ulaştı Tunus, Çinli şirket Sinovac tarafından üretilen korona virüs aşısından 200 bin doz teslim aldı.

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- Tunus'a Sinovac aşıları ulaştı

TUNUS - Tunus, Çinli şirket Sinovac tarafından üretilen korona virüs aşısından 200 bin doz teslim aldı.

Dünya genelinde korona virüse karşı aşı uygulamaları sürerken, Tunus'ta 13 Mart tarihinde başlayan aşılama kampanyası devam ediyor. Başkent Tunus'a, Çinli Sinovac şirketinin korona virüse karşı geliştirdiği aşının 200 bin dozu ulaştı. Aşılar, Tunus Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi ve Çin'in Tunus Büyükelçisi Zhang Jianguo tarafından Tunus-Kartaca Uluslararası Havaalanında teslim edildi.

Çin'in Tunus Büyükelçisi Zhang Jianguo'nun yaptığı açıklamada, "Aşılar, Tunus'a ulaştı. Çin aşısı, Tunuslu yetkililerin korona virüs salgını kontrol etmesine sağlayacak. Aşı, Tunusluların sağlığını korumak için de katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Tunus'ta toplam korona virüs vaka sayısı 247 bin 254'e, can kaybı sayısı ise 8 bin 637'ye yükseldi. Tunus daha çok aşı sevkiyatı almasıyla önümüzdeki Haziran ayına kadar 3 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor.

- Tunus'a Sinovac aşıları ulaştı
- Tunus'a Sinovac aşıları ulaştı
- Tunus'a Sinovac aşıları ulaştı
- Tunus'a Sinovac aşıları ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMAR GHRANDİ

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