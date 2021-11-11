Tunus 36. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

Tunus'ta 36. Uluslararası Kitap Fuarı Türkiye başta olmak üzere 20 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok kez ertelenmesinin ardından "Kitap en iyi arkadaştır" sloganıyla başkentteki Kerem Fuar Sarayı'nda düzenlenen fuarın açılışını Kültür Bakanı Hayat Ketat el-Kermazi yaptı.

Türkiye, Filistin, Libya, Mısır, Cezayir, Suudi Arabistan, Kanada ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeyi temsilen 300 yayınevinin katılacağı fuar, 21 Kasım'a kadar kitapseverleri karşılamaya devam edecek.

Fuarın Müdürü Mebruk el-Menai açılış töreninde yaptığı konuşmada, "okumanın bilgi edinmek için bir araç olduğunu ve kitapların bilgileri yıllar boyunca koruduğunu" belirtti.

Her yıl olduğu gibi yazı ve edebiyat alanında öne çıkan ve ödül kazanan yazarlar açıklandı.

Roman dalında Tunuslu romancı Muhammed İsa el Müeddib, kurgusal yaratıcılık dalında Tunuslu yazar Tarık el-Lemuşi, şiirde Tunuslu şair Seyyid et-Tiva ödül aldı.

1982'den beri her yıl düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarının sonuncusu Kovid-19 salgınından önce Nisan 2019'da yapılmıştı.

Bu yıl da 36'ncısı Nisan ayında yapılması planlanan fuar, Kovid-19 salgını sonucu kitapların Tunus limanlarına ulaşılmasında zorluk yaşanması nedeniyle üç kez ertelenmişti.

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