Tunus 2018'de uçak parçası ihracatından 706 milyon dolar elde etti

06.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:20

Tunus Sanayi Bakanı Selim el-Feryani, ülkesinin geçen yıl uçak parçası ihracatından 2 milyar dinar (706 milyon dolar) gelir elde ettiğini açıkladı.

Feryani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede uçak parçaları sektöründeki 81 şirketin 17 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Tunus'un 2018'de uçak parçası ihracatından 2 milyar dinar gelir elde ettiğini aktaran Feryani, ülkesinde sanayi sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 25'ini oluşturduğunu, dolayısıyla GSYİH için hayati bir kaynak olduğunu ifade etti.

Tunus'ta Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı düzenlenecek

Tunus Ulaştırma Bakanı Hişam bin Ahmed de ülkesinin gelecek yıl Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bin Ahmed, Cerbe Cercis Uluslararası Havaalanı'nda 4-8 Mart 2020'de düzenlenecek fuarın Afrika kıtası başta olmak üzere sivil havacılık ve savunma sektörlerinin geliştirilmesini amaçlayan ulusal stratejinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA