Tunikleri Kombinlemesi Çok Kolay
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Tunikleri Kombinlemesi Çok Kolay

11.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:28
Tunikleri Kombinlemesi Çok Kolay

Tunikler pek çok noktada oldukça kolay kombinlenebilen ve tesettür giyimi tercih etmiş kişilere oldukça ciddi kolaylıklar sağlayan hem üreticilerin hem de tüketicilerin son yıllardaki baş tacıdır.

Tunik kullanımı birkaç yıl öncesine kadar bu kadar yoğun ve sık değildi. Ancak son yıllarda değişen moda anlayışıyla da beraber pek çok yüksek grup markalarda sıklıkla tunik görmeye başladık. Bu sebeple artık tuniklerin kullanımı da oldukça genişledi.

TESETTÜR GİYİMDE TULUMLARIN YERİ

Tulumlar, tesettür giyim adına adeta kurtarıcı görevini üstleniyorlar. Çünkü zaten renkli ve büyük parçalar olan eşarpları kullanan muhafazakar giyimi tercih etmiş hanımlar pek çok noktada kombin konusunda zorlanabilirken söz konusu tulumlar olunca bu olay ortadan kalkmış oluyor. Örneğin bir tulum, bir keten şık şal ve bir gömlek ile tüm günün kombini tamamlanmış olur.

Tunikleri Kombinlemesi Çok Kolay

TESETTÜR TULUMLAR VE BÜYÜK BEDEN KULLANIMI

Kendilerini büyük beden olarak tanımlayan ve bu kiloları gizlemek isteyen kişiler genelde bu tulumları severek kullanıyorlar. Çünkü beli sıkma sorunu yok, kombin sorunu yok.. Temelde tek parça olan bu tesettür kombinler bedeninizde gizlemek istediğiniz yerler için de ideal.

Tunikleri Kombinlemesi Çok Kolay

AKSESUAR BULMAK İSE EN KOLAYI

Temel olarak tek parça kıyafet giydiğiniz için tıpkı bir elbise giymiş gibi aksesuar ayarlamak sizin için çocuk oyuncağı olacak. Bir iri çanta bir kaç kolye ya da bir saat… Tuniklerle kombin yapmak işte bu kadar kolay.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 15:28:36. #1.15#
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