Tünelde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tünelde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Dranaz Tüneli'nde seyir halindeyken yanan otomobil Boyabat İtfaiyesi ekiplerince söndürüldü.

Tünelde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
07.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:57

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Dranaz Tüneli'nde seyir halindeyken yanan otomobil Boyabat İtfaiyesi ekiplerince söndürüldü.

Boyabat'tan Samsun istikametine giden, Emrah Şen idaresindeki 34 CTJ 734 plakalı otomobil, Boyabat-Sinop sınırındaki Dranaz Tüneli'nden geçtiği sırada motor bölümünden alev aldı.

Sürücü Emrah Şen'in haber vermesiyle olay yerine gelen Boyabat İtfaiye ekipleri yangını söndürerek aracın tamamen yanmasını önledi.

Boyabat Bölge Trafik ekipleri ise araç tamamen söndürülünceye kadar tünelin giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Tünel, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Haber
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Haber
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son...
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle...
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Bülent Ersoy Beyazıt Öztürk
Spor İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Kadın Instagram George Floyd
Şu an buradasınız: Tünelde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 22:00:12. #1.14#
title