Tünelde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı (2)
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Tünelde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı (2)

15.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:19
Tünelde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı (2)

İzmir karayolu üzerindeki Karahisar Tüneli'nde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde İzmir'den Afyonkarahisar'a doğru gelen Çağlayan Kılınç ve kızı Aybüke Dilara Kılınç'ın bulunduğu belirtildi.

'BİZ ARAÇTAN İNDİK VE PATLADI'

Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerindeki Karahisar Tüneli'nde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde İzmir'den Afyonkarahisar'a doğru gelen Çağlayan Kılınç ve kızı Aybüke Dilara Kılınç'ın bulunduğu belirtildi. Çağlayan Kılınç'ın kullandığı otomobil tünele girdiği sırada bir ses geldiği ardından da bir patlama yaşandığı belirtildi. Sonrasında araçtan duman yükselmeye başlaması üzerine hemen araçtan inen baba ve kızının itfaiyeyi arayıp yardım istediği, gelen ekiplerin de müdahale ederek yangını söndürdüğü kaydedildi. Olay sırasında Çağlayan Kılınç, elinden hafif şekilde yaralanırken, kullanılamaz hale gelen araç ise çekiciyle tünelden çıkarılırken, trafik de normale döndü.

Olayın şokunu üzerinden atamayan Çağlayan Kılınç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Tünelin girişinde bir ses duyduk, tam ortaya geldiğimizde önde bir araba vardı. Bizi durdurdu. Ondan sonra biz araçtan indik ve patladı. Arabada bir ben vardım bir de kızım. Bizde bir şey yok. Ateşi bile çıktıktan sonra gördük. Bir anda patladı."

Öte yandan Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerine, Özdilek rampası diye adlandırılan bölgeye geliş- gidiş çift yönlü olarak 2 tüp yapılan Karahisar Tüneli'nde her bir tüpün uzunluğu 400 metreden oluşuyor. 2016 yılında yapımına başlanan tünel, bir yıl sonra hizmete açılmıştı.


Tünelde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı (2)
Tünelde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı (2)
Tünelde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı (2)
Tünelde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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