Tünelde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Tünelde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tünelde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta bir otomobil tünelde seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir otomobil tünelde seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı tünelleri mevkisinde meydana geldi. Kozlu istikametine seyir halindeyken Renault marka otomobil önünde seyreden sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine giden Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kazaya karışan araçlara müdahalede bulundu. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden taşındı. - ZONGULDAK

Tünelde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Tünelde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Tünelde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

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