Tünelde mahsur kalan 8 köpek kurtarıldı
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Tünelde mahsur kalan 8 köpek kurtarıldı

Tünelde mahsur kalan 8 köpek kurtarıldı
02.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:04

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ağacın köklerinin altındaki toprağı 6 metre kazıp tünel oluşturan ve burada 7 yavrusunu dünyaya getiren anne köpek ve yavrularını kurtardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ağacın köklerinin altındaki toprağı 6 metre kazıp tünel oluşturan ve burada 7 yavrusunu dünyaya getiren anne köpek ve yavrularını kurtardı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla tek tek ve yara almadan çıkarılan yavrular ile 'Aykız' adı konulan anne köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde kontrol altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının etkilerini sürdürdüğü bugünlerde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştığı gibi, sessiz can dostları da yalnız bırakmıyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın akşam saatlerinde verdiği ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, bir ağacın köklerinin altındaki toprağı 6 metre kazarak tünel oluşturan ve burada 7 yavrusunu dünyaya getiren anne köpek ve yavrularını, tünelin içine girerek kurtardı. Ekip üyelerinin özverili ve titiz çalışmasıyla yara almadan çıkarılan yavrular ve 'Aykız' adı verilen anne köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Yavrular, sütten kesildikten sonra sahiplendirilecek, sahiplendirilemeyenler de bakımevinde ağırlanmaya devam edecek. Anne köpek Aykız da kısırlaştırılarak, bakımevinde misafir edilecek.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, 30 Nisan akşamı gelen ihbar üzerine 2 saat içinde annenin ve 7 yavrusunun kurtarıldığını belirtti. Ekip üyelerinden birinin anne köpeğin kazdığı tünel içine girerek, sırayla yavruları çıkarttığını dile getiren Cücük, "Anneyle 7 yavrusunu alarak bakımevimize getirdik. Annemiz ve 7 yavrumuz bakımevimizde mutlu yuvalarında yatıyor. İnşallah süt emme dönemini tamamladıktan sonra her birini sahiplendiririz. Mutlu yuvalarına kavuştururuz. Anneyi de kısırlaştırarak, onu da sahiplendirebiliriz. Muayeneleri yapıldı, herhangi bir sağlık sorunları yok" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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