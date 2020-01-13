Tünelde korkutan kaza
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Tünelde korkutan kaza

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil yüklü tır ile otomobilin tünelde çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

13.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:22
Tünelde korkutan kaza

'nun ilçesinde otomobil yüklü tır ile otomobilin tünelde çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Bayramca Tüneli'nde Samsun istikametinden Ordu'ya doğru gitmekte olan Emrah K.(27) idaresindeki 52 AAL 401 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleye Ahmet B.'nin (61) kullandığı otomobil yüklü tıra çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tırda da maddi hasar oluştu. - ORDU

Kaynak: İHA
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