TÜNEL KAPATAN DÜĞÜN KONVOYU, TRAFİĞİ FELÇ ETTİ İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak trafiğin durmasına sebep oldu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak trafiğin durmasına sebep oldu. O anları kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar tepki topladı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tüneli'nde gerçekleşti. Düğün konvoyunda oldukları öne sürülen vatandaşlar, tünele girdikten sonra araçlarını durdurdu. Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşlardan bazıları oynarken, bazıları da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin 'Böyle de yolu keserler' dediği de kayıtlarda yer aldı. Tüneli kapatan konvoy yüzünden trafikte aksamalar yaşandı.

Araçların hareket etmesiyle birlikte trafik normal akışına döndü.

Kaynak: DHA