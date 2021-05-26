Tünel içinde aşırı hız kazayla sonuçlandı: 1 ağır yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde Akyazı tüneli içinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde Akyazı tüneli içinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinden Akçaabat ilçesi istikametine gitmekte olan Ramazan Mumcu yönetimindeki 61 AYY 441 plakalı otomobil, Akyazı Tüneli'nde önünde seyri halinde bulunan başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan İ.M. idaresindeki 61 KF 205 plakalı kamyona arkadan çarptı. Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazada otomobil sürücüsü kullandığı aracın içinde sıkışırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkartılarak KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı