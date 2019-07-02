Tünel'de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Kazadan sonra tekmeli tokatlı kavga çıktı

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde karşı şeride giren bir hafriyat kamyonu zincirleme kazaya sebep oldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazayı fırsat bilen bir şahsın kamyondan bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edildi. Diğer vatandaşlar da şahsa tekmelerle saldırdılar.

Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir nedenle karşı şeride giren bir hafriyat kamyonu önündeki kamyona, daha sonra bir kamyonete çarptı, ardından bir tırla kafa kafaya çarpışarak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken 4 araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada iddiaya göre kazayı fırsat bilen bir şahıs kamyondan bidonla mazot çalmaya çalıştı. Olayı fark eden diğer vatandaşlar, şahsa tekmelerle saldırdılar.

Kaynak: İHA