Tünel Akvaryum'da Sona Doğru

Ortahisar Belediyesi'nin su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasına kuracağı "Tünel Akvaryum"un 40 metrelik bir kısmı kaldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tabakhane Vadisi'nin 115 metrelik kısmı ile Zağnos Vadisi tarafından 25 metrelik kısmının kazı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Türkiye'de yeraltında yapılan ilk akvaryum olan Tünel Akvaryum'un toplamda 180 metre uzunluğunda olacağını belirten Genç, her iki taraftan tünelin toplamda 140 metrelik kısmının kazıldığını ve Tünel Akvaryum'un Zağnos Vadisi ve Tabakhane Vadisi'ne büyük bir canlılık ve hareket getireceğini ifade etti.

Genç, Tünel Akvaryum'u, turizm çeşitliliğini artırmak, deniz canlılarını vatandaşlarla buluşturmak ve yeni cazibe mekanları oluşturmak amacıyla inşa ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Deniz kenti Trabzon'da bir akvaryumun olmaması büyük bir eksiklikti. Vatandaşlarımız maalesef birkaç balık türü dışında deniz canlılarını yeterince tanımıyor. Bu durum da adı balıkçılıkla, denizle anılan sahil kenti Trabzon'a hiç yakışmıyordu. Tünel Akvaryum tam da bu eksikliği giderecek vatandaşlarımızla deniz canlılarını buluşturacak bir proje niteliğinde. Aileler çoluk-çocuk Tünel Akvaryum'u gezerek deniz canlılarını yakından görme ve tanıma fırsatı bulacaklar. Deniz canlılarına aşina olacaklar. Birçok balık türünün yanı sıra balina, yunus, kaplumbağa, köpek balığı, ahtapot gibi çok sayıda deniz canlısı görücüye çıkacak."

Tünel Akvaryum'un ihale süreci ve inşaatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genç,"9 Şubat 2018 tarihinde ihale ettiğimiz Tünel Akvaryum'da ihale şartnamesine uygun olarak inşaat takvimi devam ediyor. Yüklenici firma gerekli jeolojik etütleri yaptıktan sonra tünel açma çalışmalarına Tabakhane Vadisi'nde başlamıştı. Şu an itibarıyla Tabakhane Vadisi'nden 115 metre kazıldı. Üç hafta önce Zağnos Vadisi tarafından da kazı çalışmalarına başlandı ve 25 metrelik bölüm kazıldı." dedi.

Genç, ihale sözleşmesinde tünelin açılmasıyla ilgili iş süresini 240 gün olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sözleşme bedelimizi ise 7 milyon 749 bin liradır. Bu takvime uygun olarak kazı çalışmaları devam ediyor. Projemizi üç aşamada hayata geçireceğiz. Tünel açma, mekanik ve işletme kısmı için ayrı ayrı ihaleye çıkacağız. Tünel açma için çalışmalarımız devam ederken, bununla eş zamanlı olarak mekanik kısmının ihalesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tünel Akvaryum'un işletilmesi konusunda henüz bir karara varmadık. Burada iki seçeneğimiz var. Belediye olarak ya kendimiz işleteceğiz ya da belli bir bedel karşılığında özel sektöre devrini yaparak işletilmesini sağlayacağız. Akvaryum kısmının inşaatına tünel inşaatı tamamlandıktan sonra başlanacak. Yatırımcı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor."

Kaynak: AA