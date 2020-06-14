Tünektepe ve Sarısu Kadınlar Plajı yeniden açılıyor
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Tünektepe ve Sarısu Kadınlar Plajı yeniden açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme dönemine girilmesiyle Tünektepe Teleferik Tesisleri ve Sarısu Kadınlar Plajı'nı açmaya hazırlanıyor.

Tünektepe ve Sarısu Kadınlar Plajı yeniden açılıyor
14.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:20

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme dönemine girilmesiyle Tünektepe Teleferik Tesisleri ve Sarısu Kadınlar Plajı'nı açmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye şirketi ANET tarafından işletilen ve salgın döneminde kapalı olan Tünektepe Teleferik Tesisi ve Sarısu Kadınlar Plajı, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeni kurallarla tekrar hizmete açılıyor.

Ziyaretçilerini 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkararak eşsiz bir manzara sunan teleferik, 16 Haziran Salı gününden itibaren ziyaretçileri zirveye taşımaya başlayacak.

Alınan tedbirler kapsamında müşterilerin ateşleri ölçülerek, 8 kişilik kabinlere 4 kişi alınacak. Kabinler içinde oturulacak alanlar işaretlemelerle ayrıldı. Bilet sırasında ve kabinlere biniş sıralarında 1,5 metre sosyal mesafe kuralı gözetilecek. Ziyaretçiler tarafından kullanılan kabin bir sonraki turda dezenfekte edilecek ve boş kalacak.

Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı ise 19 Haziran Cuma günü itibarıyla kapılarını kadınlara açıyor. Plaja misafirler ateşleri ölçülerek alınacak, plajın birçok noktasına dezenfekte noktaları kuruldu. Duş üniteleri sosyal mesafe korunması için 1 boş 1 dolu şeklinde ayarlandı. Şezlonglar her kullanım sonrası dezenfekte edilerek belirli sürelerde boş bırakılacak. Çalışanlar maske ve siperlik takacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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