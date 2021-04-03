Tünektepe Teleferik 5 Nisan'da kapılarını açıyor
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Tünektepe Teleferik 5 Nisan'da kapılarını açıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tünektepe Teleferik 5 Nisan'da kapılarını açıyor

Bakım çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmete giriyor.

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Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti

Bakım çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmete giriyor.

Ziyaretçilere eşsiz bir Antalya manzarası keyfi sunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yıllık bakım sebebiyle 18 Ocak 2021 tarihindehizmete ara vermişti. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmek adına yapılan kapsamlı bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Hafta içi her gün hizmet verecek

5 NisanPazartesi gününden itibaren pandemi kuralları çerçevesinde tekrar hizmet vermeye başlayacak tesis vatandaşları ve kente gelen ziyaretçileri Antalya'nın eşsiz manzarası ile buluşturmaya devam edecek. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri hafta içi her gün 10.00- 18.00 saatleri arasında açık olacak. Tesis, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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