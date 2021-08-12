Tünektepe'de makilik alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

ANTALYA'nın Tünektepe mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'nın Tünektepe mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında bölgede olduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisindeki makilik alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sarısu Piknik Kampı'nda çalışanlar yangın tüpü ve küreklerle yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin arazözlerle su sıkarak müdahale ettiği yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yüksek gerilim hattında kopan telden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, bu sırada bölgede bulunan kişiyi sorgulamak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları