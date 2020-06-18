Tuncer Cücenoğlu'nun "Ziyaretçi" adlı oyunu Azerbaycan Türkçesi'ne çevrildi Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun "Ziyaretçi" adlı eseri, Azerbaycan Türkçesi ile sahnelenerek, seyircilerin beğenisine sunulacak.

Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun "Ziyaretçi" adlı eseri, Azerbaycan Türkçesi ile sahnelenerek, seyircilerin beğenisine sunulacak.

Bugüne kadar oyunları 32 dilde kaleme alınan ve 35 ülkede sahnelenen Cücenoğlu'nun "Ziyaretçi" oyunu, "Çıkmaz Sokak" ve "Öğretmen" eserlerinin de çevirmeni olan Elvin Nuri tarafından Azerbaycan Türkçesi'ne uyarlandı.

Dünyada barışı kadınların söyleyeceğini anlatan "Ziyaretçi" ile yazarın 11 oyunu Azerbaycan Türkçesi'ne kazandırılmış oldu.

İlk kez Dilek Türker'in rejisi ve oyunculuğu ile Tiyatro Ayna tarafından 1996 yılında sahnelenen oyun, Türkiye dışında ABD, Rusya, Ukrayna ve Kırgızistan'da da tiyatroseverlerle buluştu.

Kaynak: AA