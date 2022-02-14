Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi - Haberler
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Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

AA, Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yol kenarında gördüğü zorlu kış nedeniyle aç kaldığı anlaşılan tilkinin karnını fıstıkla doyurdu.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yol kenarında gördüğü zorlu kış nedeniyle aç kaldığı anlaşılan tilkinin karnını fıstıkla doyurdu.

Sarp dağların arasında kurulu ilçede, kar yağışı ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı kırsal alanda beslenemeyen yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

İlçede yaşayan Murat Akar da otomobiliyle Eğripınar köyüne giderken yol kenarında bir tilkiyle karşılaştı.

Aracından inen Akar, yanındaki fıstıklarla aç hayvanının karnını doyurdu.

Akar, AA muhabirine, "Burada yaşam süren yaban hayvanları genellikle çöplerden besleniyorlar ama dağlık alanda çok fazla çöp bulma olanakları yok. Bunun için de doğaya yaban hayvanları için ekmek ve yemek atıkları bırakılabilir." dedi.

Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

Yol kenarında gördüğü aç tilkiyi fıstıkla besledi

AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat

Tunceli, kar, Kültür Sanat, Haberler

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