"Robinson Ziya"dan Türk bayrağı eşliğinde şiddete karşı yürüyüş

Tunceli'de yaşayan 84 yaşındaki Ziya Abay, boynuna sardığı Türk bayrağıyla 60 kilometre yürüyerek sağlık çalışanlarına ve kadına yönelik şiddete dikkati çekti.

Tunceli'de yaşayan 84 yaşındaki Ziya Abay, boynuna sardığı Türk bayrağıyla 60 kilometre yürüyerek sağlık çalışanlarına ve kadına yönelik şiddete dikkati çekti.

Keban Baraj Gölü'nde binlerce ağaç diktiği adadaki kulübede yaşamını sürdürdüğü için yöre sakinlerince "Robinson Ziya" lakabıyla tanınan 4 çocuk babası Abay, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde, boynuna sardığı Türk bayrağıyla Pertek ilçesinden yola çıkan Abay, 60 kilometrelik yolu yaklaşık 8 saatte yürüyerek kent merkezine ulaştı.

Yürüyüşün ardından Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret eden Abay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pertek ilçesinden yürüyüşe başladığını anlattı.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek istediğini ifade eden Abay, "Kadınlar annelerimizdir. Ben onların ayağını öperim. 'Doktorlara kötülük yapılmasın, öğretmenlere saygısızca davranmasınlar.' diye yürüyorum. Parmağımız ağrıdığında doktora gidiyoruz. Doktora eliniz nasıl kalkıyor? Eliniz kırılsın. Her gün günde 3-4 tane kadın öldürülüyor. Ben bunlar için yürüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren