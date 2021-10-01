TUNCELİLİ ÖĞRENCİLER MORAL DEPOLADI - Haberler
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TUNCELİLİ ÖĞRENCİLER MORAL DEPOLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ Kent Müzesi'nde öğrenciler, düzenlenen, 'Yüz yüze dersteyiz, şimdi şenlikteyiz' etkinliğiyle moral buldu.

TUNCELİ Kent Müzesi'nde öğrenciler, düzenlenen, 'Yüz yüze dersteyiz, şimdi şenlikteyiz' etkinliğiyle moral buldu.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla, okullarına kavuştu. Öğrencilerin moral depolaması amacıyla Kent Müzesi'nde 'Yüz yüze dersteyiz, şimdi şenlikteyiz' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Vali Mehmet Ali Özkan ile eşi Arzu Özkan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Tiyatro, müzik ve animasyon gösterilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Etkinlik sonunda Vali Özkan ve eşi, etkinliğe katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TUNCELİLİ ÖĞRENCİLER MORAL DEPOLADI

TUNCELİLİ ÖĞRENCİLER MORAL DEPOLADI

TUNCELİLİ ÖĞRENCİLER MORAL DEPOLADI

TUNCELİLİ ÖĞRENCİLER MORAL DEPOLADI
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