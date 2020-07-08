Tuncelili öğrenci topraksız tarımda bölgede öncü olmak istiyor
Tunceli'de yaşayan ziraat mühendisliği fakültesi öğrencisi Tuncay Anlaş, pandemi nedeniyle okulların kapanmasını fırsat bilip topraksız tarım uygulaması yaptığı bir sera kurmuş. Hedefi; bölgede bu alanda öncü olmak.
08.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:49
Tunceli'de yaşayan ziraat mühendisliği fakültesi öğrencisi Tuncay Anlaş, pandemi nedeniyle okulların kapanmasını fırsat bilip topraksız tarım uygulaması yaptığı bir sera kurmuş. Hedefi; bölgede bu alanda öncü olmak.
Kaynak: DailyMotion.com