Tuncelili dağcılar, Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi
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Tuncelili dağcılar, Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi

Tuncelili bir grup dağcı, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan ve eksi 22 derece ile birlikte kar ve tipinin olduğu Ağrı Dağı'na 4 gün süren tırmanış gerçekleştirdi.

Tuncelili dağcılar, Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi
17.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:51

Tuncelili bir grup dağcı, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan ve eksi 22 derece ile birlikte kar ve tipinin olduğu Ağrı Dağı'na 4 gün süren tırmanış gerçekleştirdi.

Tuncelili 5 kişilik dağcı grubu, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan 5 bin 165 rakımlı Ağrı Dağı'na 4 gün süren tırmanış gerçekleştirdi. İlk gün 2 bin 200 rakımda yiyecek, tırmanış ve konaklama malzemelerini atlara yükleyen dağcılar, 3 bin 200 rakımda kamp yaptı. Daha sonra yabancı dağcıların da eşlik ettiği dağcı grubu, 4 günde zirveye ulaşmayı başardı.

Gruba öncülük eden İsmail Ateş, tırmanış boyunca zaman zaman kar yağışı ve tipiyle karşılaştıklarını belirterek, "Ancak tüm arkadaşlarımız güzel bir dayanışma ve kardeşlik örneği sergileyerek zirve yapmayı başardı. Benim Ağrı Dağı'na ikinci tırmanışım oldu. Zirvede sıcaklık eksi 22 derecelerdeydi. Zirveden Nahcivan, İran ve Ermenistan'ı görmek mümkün oldu. Çok güzel ve bizi mutlu eden bir tırmanış oldu" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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