Tuncelili çocuklardan Mehmetçiğe mesaj

01.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:27

Tunceli'de çocuklar, İdlib'te mücadele eden Mehmetçiğe videolu mesaj gönderdi.



Suriye'nin İdlib kentinde görevde olan Mehmetçik için Tuncelili çocuklar kamera karşısına geçti. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen çocuklar, vatan ve mazlumlar için İdlib'te görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi. AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, çocukların Mehmetçik için çektiği videoyu "Tuncelili çocukların mesajı var" başlığıyla paylaştı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA